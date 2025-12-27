Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallflüchtigen gestellt

Nachdem sich der Fahrer nach einem Zusammenstoß aus dem Staub machen wollte, nahm der Geschädigte die Verfolgung auf und stellte den Übeltäter

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertags in Ulm-Söflingen. Gegen 14 Uhr befuhr ein 28jähriger Mann mit seinem Renault Megane den Berliner Ring in Richtung Wissenschaftsstadt. Auf Höhe der Blautalbrücke überholte ihn ein Skoda und nutzte dazu widerrechtlich die Sperrfläche. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Am Renault fiel dabei der Seitenspiegel ab. Statt anzuhalten, fuhr der Skoda-Fahrer einfach weiter. Der Fahrer des Renault verfolgte den Flüchtigen und wählte den Notruf. Die Fahrt ging anschließend über die Virchowstraße in das Wohngebiet Pfaffenhau und von dort weiter in Richtung Blaustein. Der Flüchtige missachtete dabei die Verkehrsregeln, um seinen Verfolger abzuschütteln. Der schaffte es aber in weitgehendst umsichtiger Fahrweise an dem Skoda dranzubleiben. Während des laufenden Notrufs nahmen zwei Streifen des Polizeireviers Ulm-West die Verfolgung auf. In der Blausteiner Schillerstraße hielt der Unfallverursacher plötzlich an und stieg aus seinem Skoda aus. Noch vor er zu Fuß flüchten konnte, nahm ihn eine Streifenwagenbesatzung fest. Das Motiv für sein Verhalten war relativ schnell ermittelt: Der 39jährige Fahrer des Skodas hatte zu tief ins Glas geschaut. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Der Führerschein des Mannes musste erst gar nicht beschlagnahmt werden - er hatte keinen. Gegen den Rumänen wird jetzt wegen Unfallflucht, des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2467167)

