Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Wer hatte Grün?

Am Samstag stießen bei Uhingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 10.50 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem VW Passat auf der B10 bei Uhingen unterwegs. Er bog, von der B10 kommend, nach links in die Kirchheimer Straße in Richtung Albershausen ab. Von links kam ein 69-Jähriger mit seinem VW Golf. Der kam aus Richtung Albershausen und fuhr in Richtung Uhingen. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Beide Fahrer gaben gegenüber der Polizei an, dass sie an bei Ampel bei Grün in die Einmündung einfuhren. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei deshalb um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/93810. Der Schaden an den fahrbereiten Autos wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt.

++++2467223

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell