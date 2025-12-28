PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Scheibe eingeworfen
Ein Unbekannter warf an den Weihnachtsfeiertagen eine Scheibe an einer Gaststätte in Ehingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwochabend und Freitagmittag war ein Unbekannter in der Straße Am Wenzelstein unterwegs. An einer Pizzeria warf er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

++++2467223

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

