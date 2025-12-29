Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Über drei Promille

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Sonntag in Biberach.

Gegen 21.45 Uhr meldete ein Zeuge einen Opel in der Hans-Liebherr-Straße. Dieser fuhr wohl verkehrsunsicher. Der Zeuge handelte richtig und verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Biberach konnte den Opel noch fahrend feststellen und kontrollierte den Fahrer. Am Steuer saß ein 44-Jähriger. Dieser roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte über drei Promille intus und war nicht mehr in der Lage sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

