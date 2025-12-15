PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Täter gelangen über Dachfenster ins Haus

Rheine (ots)

Am Freitag (12.12.) sind zwischen 17.00 Uhr und 21.50 Uhr Einbrecher in ein Haus an der Ochtruper Straße, nahe der Hünenborgstraße, eingestiegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind sie über einen Carport an ein Dachfenster gelangt und darüber ins Haus eingestiegen. Im Haus sind sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht worden. Bislang konnte festgestellt werden, dass eine Armbanduhr gestohlen wurde. Ob die Diebe Weiteres mitgenommen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei ermittelt und such Zeugen. Angaben und Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiwache Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
