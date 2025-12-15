POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus
Rheine (ots)
Am Freitag (12.12.)sind zwischen 17.00 Uhr und 23.45 Uhr Täter in ein Haus am Dannenkamp eingestiegen.
Über ein Flachdach sind sie an ein Fenster gelangt um in das Gebäude zu kommen. Im Erd- sowie im Obergeschoss sind sämtliche Möbel durchsucht worden. Ob etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unklar.
Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.
