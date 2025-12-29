Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Laser geblendet?

Am Samstag meldete ein Zeuge einen Jugendlichen mit einem Laserpointer in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.20 Uhr kontrollierte die Polizei einen 17-Jährigen in der Neue Straße auf Höhe des Berblinger Turms. Der Jugendliche soll laut Zeugen mit einem grünen Laserpointer hantiert haben. Da nicht ausgeschlossen werden kann, ob der Jugendliche auch versuchte mehrere Verkehrsteilnehmer in der Neue Straße zu blenden, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Geschädigte, die durch den Laserpointer geblendet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Ulm unter der Tel. 0731/188-3312 zu melden.

++++2471686 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell