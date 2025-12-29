PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht
Am Sonntag stießen an einer Kreuzung in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein Renault-Fahrer in der Heinrich-Maier-Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte der 66-Jährige mit seinem Auto die Friedrich-Pfennig-Straße geradaus in Richtung Freislebenstraße überqueren. Von links kam eine 28-Jährige mit ihrem VW und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der 66-Jährige wohl aufgrund der tief stehenden Sonne die Autofahrerin übersehen haben. Der Sachschaden am Renault wird auf 4.000 Euro, der am VW auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW.

++++2473834 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

