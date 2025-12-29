Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Hoher Schaden durch Unfall

Am Samstag kam ein Fahranfänger bei Ingoldingen von der Straße ab. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Kurz nach 14.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Seat auf der L306 von Ingoldingen in Richtung Unteressendorf unterwegs. Da er wohl zu schnell fuhr, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort landete er vor einer Bahnbrücke in der Böschung. Durch den Unfall erlitten zwei 17-jährige Mitfahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen im Alter von 17 Jahren blieben unverletzt.

Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Totalschaden am Seat auf 45.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L306 bis etwa 16.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Hochdorf und Unteressendorf war mit vier Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort im Einsatz.

