Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Am Montag machten zwei Autofahrer nach einem Unfall in Heidenheim unterschiedliche Angaben.

Ulm (ots)

Gegen 11.20 Uhr kam es in der Königsbronner Straße, kurz vor der Kreuzung zur Riedstraße, zu einem Verkehrsunfall. Mutmaßlich versuchte eine 52-jährige VW-Fahrerin, in eine Parkplücke rechts einzuparken. Der hinterherfahrende 75-jährige Suzuki-Fahrer schätzte die Situation wohl falsch ein und versuchte, am VW vorbeizufahren. Dabei kam es zum Unfall. Wie es genau zu dem Unfall zwischen dem VW Golf und dem Suzuki Vitara kam, ist unklar, da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel.: 07321/322432) bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

++++2478408(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell