Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Vorrang missachtet

Drei Verletzte und rund 45.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Nacht auf Dienstag auf der B30 bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Um 0.15 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Ford Pickup auf der B30 von Oberessendorf in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe Unteressendorf bog er nach links in die Biberacher Straße ab. Da er wohl die Geschwindigkeit des entgegenkommenden 20-jährigen Mazda-Fahrers falsch eingeschätzt hatte, kam es zum Unfall. Durch den heftigen Aufprall wurde der Ford nach links in die Einmündung geschleudert. Dort prallte er gegen den Opel eines 34-Jährigen, der an der Einmündung wartete. Durch den Unfall erlitten der Mazda-Fahrer sowie dessen 19-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Auch der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte waren im Einsatz. Die 19-Jährige sowie der 34-Jährige kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford auf 25.000 Euro, den am Mazda und Opel auf jeweils 10.000 Euro. Abschlepper bargen die drei Fahrzeuge. Auch die Feuerwehr war mit einigen Einsatzkräften vor Ort und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Gegen 2.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

++++2481948 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell