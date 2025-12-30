PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Feuer im Schornstein
Ohne Schaden endete am Montag in Rot an der Rot ein Kaminbrand.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr entdeckte eine Anwohnerin den Brand an einem Wohnhaus in der Theodor-Her-Straße und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehren aus Rot und Ochsenhausen waren schnell zur Stelle und löschten mit rund 30 Einsatzkräften den Kaminbrand. Auch der Schornsteinfeger kam vor Ort und überprüfte den Kamin. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++++2478507 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren