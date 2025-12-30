Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Feuer im Schornstein

Ohne Schaden endete am Montag in Rot an der Rot ein Kaminbrand.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr entdeckte eine Anwohnerin den Brand an einem Wohnhaus in der Theodor-Her-Straße und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehren aus Rot und Ochsenhausen waren schnell zur Stelle und löschten mit rund 30 Einsatzkräften den Kaminbrand. Auch der Schornsteinfeger kam vor Ort und überprüfte den Kamin. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++++2478507 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell