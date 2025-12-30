PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Vorfahrt genommen
Am Montag stießen an einer Kreuzung in Schwendi zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 10.30 Uhr war eine 48-Jährige mit ihrem Opel in der Lazarus-von-Schwendi-Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie die Gutenzeller Straße überqueren. Von rechts kam eine 30-Jährige mit ihrem Mercedes. Die hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision erlitt die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Opel wird auf 5.000 Euro, der am Mercedes auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

++++2481665 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

