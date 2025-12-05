Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ladendiebstahl in Hessisch Oldendorf - Täter gestellt

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025), gegen 14:30 Uhr, kam es am Münchhausenring in Hessisch Oldendorf zu einem schweren Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beobachteten Mitarbeitende zwei Personen (1x männlich/1x weiblich), wie sie diverse Nahrungs- und Genussmittel aus dem Geschäft entwendeten.

Die daraufhin informierten Polizeikräfte konnten zwei der Personen, eine 42-jährige Frau aus dem Landkreis Helmstedt und ein 58-jähriger Mann, noch auf dem Parkplatz mit einem Pkw antreffen.

Im Rahmen erster Ermittlungen wurde bekannt, dass noch ein dritter Täter (männlich) an der Tat beteiligt war. Dieser war bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bei der Durchsuchung des Pkw wurde Diebesgut im Gesamtwert von ca. 1500 Euro festgestellt.

Ob die Waren ausschließlich aus dem Discounter am Münchhausenring stammen oder weitere Taten in Betracht kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Da der 58-jährige Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Hannover eine Sicherheitsleistung in einem mittleren dreistelligen Bereich festgelegt, welche vor Ort entrichtet wurde.

Die Ermittlungen zur Identität und zum Aufenthaltsort des flüchtigen Täters dauern an.

