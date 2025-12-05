Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung: Polizei und Stadt Hameln unterzeichnen Sicherheitskooperation für öffentlichen Raum

Hameln

Der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Matthias Kinzel, und der Oberbürgermeister der Stadt Hameln, Claudio Griese, haben gemeinsam eine umfassende Sicherheitskooperation unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung bekräftigen beide Institutionen ihren gemeinsamen Willen, die öffentliche Sicherheit durch eine enge und strukturierte Zusammenarbeit weiter zu stärken und nachhaltig zu verbessern.

Hintergrund der Kooperation

Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist eine zentrale Voraussetzung für das gesellschaftliche Zusammenleben und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche Institutionen. Angesichts wachsender Herausforderungen - von Gewaltprävention über Verkehrssicherheit bis hin zur Sicherheit bei Großveranstaltungen und im schulischen Umfeld - haben Stadt und Polizei beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln und ein abgestimmtes Maßnahmenpaket zu entwickeln.

Inhalte der Vereinbarung

Die Kooperation umfasst sowohl präventive als auch repressive Maßnahmen, die gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Dazu gehören unter anderem:

- Sicherheit im öffentlichen Raum: Die Einhaltung der Vorgaben aus der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Hameln sollen kontrolliert, sowie schnellstmöglich auf Bürgerhinweise eingegangen werden. - Verkehrssicherheit: Hierbei werden gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt durchgeführt, die die Einhaltung der Verkehrsvorschriften, vor allem an öffentlichen Plätzen, im Innenstadtbereich und der Fußgängerzone überprüfen. - Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen: Ziel ist es, die Genehmigungsprozesse für Veranstaltungen gemeinsam zu koordinieren. Dabei werden Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen, abgestimmte Einsatzplanung und klare Kommunikationsstrukturen entwickelt. - Ausbildung: Zukünftig finden gemeinsame Fortbildungen der gemischten Teams zur Eigensicherung bei Kontrollen durch geschulte Polizeitrainer statt.

Umsetzung und Planung

Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen wird in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Stadt und Polizei erarbeitet. Bereits jetzt sind mehrere Termine für die kommenden Monate vereinbart, die der detaillierten Planung und Abstimmung dienen. Ziel ist es, die Maßnahmen praxisnah und wirksam zu gestalten und dabei auch die Erfahrungen aus bisherigen Projekten einzubeziehen. Dazu setzt die Stadt Hameln eine Koordinierungsgruppe ein, bei denen Sicherheitsgespräche mit den teilnehmenden Akteuren in regelmäßigen Abständen stattfinden und nach Bewertung des aktuellen Lagebildes Schwerpunkte gesetzt werden.

Für die Sicherheit im öffentlichen Raum findet auf Einladung des Landkreises Hameln-Pyrmont am 09.12.2025 ein gemeinsamer Workshop statt, bei dem es um die Sicherheit bei Veranstaltungslagen geht. Gemeinsam werden Polizei, Ordnungsamt und Veranstalter bereits jetzt über ein Sicherheitskonzept für das Felgenfest 2026 sprechen.

Für das Jahr 2026 planen die Polizei Hameln und das Ordnungsamt der Stadt Hameln derzeit ganzheitliche Kontrollen zu Themen der Verkehrssicherheit, wie die Überprüfung der E-Scooter-Fahrenden, der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Hameln und des immer noch als gefährlichen Ort ausgerufenen Hamelner Bahnhofs.

Bereits jetzt sind auf dem Hamelner Weihnachtsmarkt gemischte Streifen unterwegs, die sich aus Polizei, der Stadt Hameln und auch dem Landkreis Hameln-Pyrmont zusammensetzen, um eine bestmögliche Einhaltung der Vorschriften in allen Bereichen zu gewährleisten und zugleich für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt werden zum diesjährigen Jahreswechsel für die Kontrollen im öffentlichen Raum vor Ort sein. Sie werden unter anderem auch den Verkauf von Silvesterfeuerwerk und das Abbrennverbot kontrollieren. Dadurch werden auch die Einsatzkräfte der Polizei entlastet.

Der Oberbürgermeister erklärte: "Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist eine zentrale Aufgabe. Mit dieser Vereinbarung schaffen wir die Grundlage für eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei, um Herausforderungen im öffentlichen Raum entschlossen und gemeinsam anzugehen."

Der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion, Oliver Busche, ergänzte: "Mit dem Maßnahmenpaket setzen wir ein klares Zeichen für Sicherheit und Ordnung. Prävention und konsequentes Handeln gehen dabei Hand in Hand. Besonders wichtig ist uns, dass wir die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen, bei Veranstaltungen und im Umfeld von Schulen gezielt stärken. Die enge Abstimmung mit der Stadt ermöglicht uns, schnell und wirksam zu reagieren und dabei die Bedürfnisse der Bevölkerung im Blick zu behalten."

