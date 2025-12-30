Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei: Mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft

Drogen und Bargeld am 25.12.2025 in Ulm beschlagnahmt

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr wollte eine Polizeistreife eine Person beim Universum Center kontrollieren. Bereits beim Erkennen der Streife ergriff er zu Fuß die Flucht und warf eine Plombe mit mutmaßlichem Amphetamin weg. Der Polizei gelang es, den 38-jährigen Mann zu ergreifen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen rund 40 Gramm Haschisch und eine geringe Menge mutmaßliches Kokain auf.

Die Kriminalpolizei Ulm stellte zudem bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt - rund 21 Gramm Kokain und etwa 1,5 Kilogramm Haschisch sicher. Des Weiteren beschlagnahmten die Ermittler 3.700 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie mehrere Mobiltelefone.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ulm am Freitag (26.12.2025) Haftbefehl gegen den 38-jährigen Algerier. Zum Tatvorwurf des vorsätzlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge machte der Beschuldigte bislang keine Angaben. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

