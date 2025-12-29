POL-WAF: Beckum. BMW angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Sonntag (28.12.2025) einen blauen BMW M135i xDrive in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz an der Weststraße und wurde vorne links beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
