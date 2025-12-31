Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dachstuhl in Flammen - Komplett ausgebrannt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Dachstuhl in Ulm-Söflingen.

Ulm (ots)

Gegen 00:25 Uhr meldeten Bewohner aus der Meinlohstraße eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss ihres Reihenhauses. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ulm-West sowie ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Brand. Alle Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte außerhalb in Sicherheit. Da ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden auch diese Bewohner vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Dennoch wurden das 2. OG und das Dachgeschoss durch das Feuer nahezu völlig zerstört. Durch die Löscharbeiten wurden auch die darunter liegenden Stockwerke stark beschädigt. Das Reihenhaus ist nicht mehr bewohnbar. Zwei 60 und 28 Jahre alte Bewohnerinnen wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die gesamte Familie kam anschließend bei Bekannten unter. Am Nachbargebäude mussten zur Bekämpfung von Glutnestern Dachziegel abgedeckt werden. Dieses Gebäude blieb glücklicherweise bewohnbar. Zur Brandursache sowie dem entstandenen Sachschaden dauern die Ermittlungen derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell