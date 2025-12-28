Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: PKW auf der BAB 62 zwischen Birkenfeld und Freisen in Vollbrand. Bei der Einsatzbewältigung überfährt ein weißer Dacia Absperrmaterial auf der Autobahn und flüchtet - die Polizei sucht Zeugen.

BAB62 Nohfelden (ots)

Am Sonntagnachmittag, 28.12.2025 gegen 12:50 Uhr, kam es zu einem PKW-Brand auf der Richtungsfahrbahn Landstuhl der BAB 62, zwischen den Anschlussstellen Birkenfeld und Freisen. Das Fahrzeug, ein Kia Sportage mit Mainzer Kreiskennung, geriet nach derzeitigen Erkenntnissen, aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Bevor der Brand ausbrach, lenkte der Fahrer das Fahrzeug auf den Standstreifen und hielt hier an. Alle 4 Insassen verließen selbstständig das Fahrzeug, bevor es anschließend anfing zu brennen. Zwecks Brandlöschung war die Feuerwehr Birkenfeld und Hoppstätden-Weihersbach im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten von ca 13:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr musste die Richtungsfahrbahn Landstuhl voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Die vier Insassen blieben unverletzt, wurden jedoch zur weiterer Untersuchung in das Krankenhaus Birkenfeld verbracht.

Im Rahmen dieser Einsatzbewältigung kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein weißer PKW der Marke Dacia überfuhr gegen 14:40 Uhr, beim Heranfahren an die Einsatzstelle, Absperrmaterial der Polizei und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen die dieses Fahrmanöver beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen weißen Dacia mach können, werden geben sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

