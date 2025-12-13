Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Diebstähle von Metallfiguren und Beschädigungen auf Friedhöfen im Bereich der PI Nordsaarland. Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

PI Nordsaarland (ots)

In den vergangenen Tagen wurden bei der PI Nordsaarland mehrere Anzeigen wegen Diebstähle von Metallfiguren und Beschädigungen von Gräbern auf verschiedenen Friedhöfen beanzeigt. Am Freitag, 12.12.2025, wurden Diebstähle von Metallfiguren und Schäden an Gräbern auf dem Friedhof in Primstal, auf dem Friedhof in Morscholz und auf dem Friedhof in Nohfelden-Eiweiler beanzeigt. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort in Eiweiler wurden an weiteren Gräbern Beschädigungen bzw. augenscheinlich fehlende Gegenstände festgestellt. Der Tatzeitraum wurde bei den drei Taten in den vergangenen Tagen benannt. Am Samstag wurden Diebstähle von Metallfiguren auf dem Friedhof in Wedern und auf dem Friedhof in Gonnesweiler beanzeigt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte vor Ort festgestellt werden, dass wohl viele weitere Gräber durch die Täter angegangen wurden. Der Tatzeitraum wird hier ebenfalls auf die vergangenen 2-3 Tage eingegrenzt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe eingeleitet und an den Tatorten Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

