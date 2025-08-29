Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall im Begegnungsverkehr

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein Lkw-Fahrer nach einem Zusammenstoß in Wertheim am Donnerstagmorgen einfach davonfuhr. Der Unbekannte fuhr mit seinem Laster um kurz nach 7 Uhr von Wartberg kommend den Bestenheider Höhenweg entlang, als ihm auf Höhe der Ponderosa ein weiterer Lkw entgegenkam. Weil der Unbekannte zu weit links fuhr, prallten die Spiegel der beiden Fahrzeuge aneinander und gingen dabei zu Bruch. Der entgegenkommende Laster hielt nach dem Zusammenstoß an und informierte, nachdem der Unbekannte keine Anstalten machte das Selbe zu tun, die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den unbekannten Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

