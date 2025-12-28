Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand einer leerstehenden Lagerhalle in der Streifstraße in Losheim am See.

Losheim am See (ots)

Am Sonntagmorgen, 28.12.2025 gegen 05:30 Uhr, kam es zu einem Brand einer leerstehenden Lagerhalle in der Streifstraße in Losheim am See. Ein Anwohner bemerkte den Brand von seinem Anwesen und alarmierte den Notruf. An dem zur Zeit leerstehendem Anwesen, welches als Lagerhalle genutzt wurde, kam es zum Vollbrand im Bereich des Dachstuhls. Die alarmierte Feuerwehr aus umliegenden Löschbezirken war mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Außerdem waren zwei Rettungswagen und zwei Kommandos der PI Nordsaarland im Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde die Streifstraße im Bereich der Brandstelle, von ca. 05:30 Uhr bis ca. 09:30 Uhr voll gesperrt. Angaben zur Brandursache können zur Zeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Nach derzeitigem Stand kam es zu keinem Personenstand, es entstand ein Sachschaden im niedrigen, sechsstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu der Brandentstehung bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell