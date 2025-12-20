Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger in 66625 Nohfelden-Selbach

Nohfelden (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es um 19:25 Uhr in der Birkenfelder Straße in Nohfelden-Selbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 68-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Durch die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken wurde ein verkehrstechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittlungen dauern noch an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der 06871-90010 bei der Polizeiinspektion Nordsaarland melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell