POL-UL: (HDH) Gerstetten/Dettingen- zugedröhnter Lkw-Fahrer streift Pkw

Ein Autofahrer konnte am Dienstagnachmittag nur knapp einen Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße K 3019 verhindern.

Am späten Dienstagnachmittag befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Sattelzug die Kreisstraße von Dettingen in Richtung Hürben. Zeugen meldeten gegen 16:45 Uhr über Notruf die "sehr auffällige" Fahrweise des Lkw-Fahrers.

Er kam wiederholt auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und fuhr zudem auffällig langsam.

Gegen 16:49 Uhr kam dem Sattelzug auf der Kreisstraße K 3019 ein Pkw entgegen. Der Pkw-Lenker erkannte, dass der Sattelzug erneut auf die Fahrspur fuhr. Der Autofahrer versuchte noch, einen drohenden Frontalzusammenstoß durch ein seitliches Ausweichmanöver zu verhindern.

Die Sattelzugmaschine touchierte in diesem Moment den Pkw seitlich und beschädigte glücklicherweise nur den Außenspiegel. Nach dem Unfall fuhr der Lkw-Fahrer weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern.

In der Gemeinde Hürben konnte der Lkw letztendlich gestoppt werden; Poliizeibeamte des Polizeireviers Giengen stellten fest, dass der Lkw-Fahrer erheblich unter Drogeneinfluß stand, in seinem Besitz wurden harte Drogen im deutlichen zweistelligen Grammbereich aufgefunden.

Dem Lkw-Fahrer wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem musste der Lkw-Fahrer aufgrund seines Wohnsitzes außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes eine vierstellige Geldsumme als Sicherheitsleistung hinterlegen.

In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322 96530) um weitere Hinweise von Zeugen/Geschädigten.

