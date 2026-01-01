Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) B 10, Uhingen

Kuchen - Falschfahrer auf der B 10

Die Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht einen silbernen VW, der auf der B 10 bei Uhingen auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Wenige Minuten später konnten Beamte der Polizei Geislingen bei Kuchen auf der B 10 einen silbernen VW Golf kontrollieren, dessen Fahrer deutlich alkoholisiert war. Allerdings kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, ob es sich bei dem kontrollierten 26 Jahre alten Mann auch um den Geisterfahrer gehandelt hatte. Die Polizei Geislingen (Tel.: 07331/93270) sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Falschfahrer machen können. Bei dem 26-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

