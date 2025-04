Polizei Hagen

POL-HA: Hagener mit auffälligem Fahrverhalten durch Zeugin gemeldet

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einem Unfall trafen Polizisten am Dienstag (08.04.2025) in der Eckeseyer Straße auf einen 62-Jährigen, der nach Alkohol roch. Der Hagener hatte auffällig glasige Augen und sprach verwaschen. Er gab an, am Abend vor dem Schlafengehen Alkohol konsumiert zu haben. Als er am Morgen um 6.45 Uhr mit dem Auto fuhr, kam einer Zeugin sein Fahrverhalten merkwürdig vor. Sie schilderte, dass der Mann einen unsicheren Eindruck auf sie gemacht hat. Zunächst ging die Frau davon aus, dass die Fahrweise mit der frühen Uhrzeit in Verbindung steht. Dann sei der Mann jedoch erst in allerletzter Sekunde nach links von der Poststraße aus auf die Schwerter Straße abgebogen. Anschließend gab es einen lauten Knall. Die Zeugin konnte jedoch nicht sagen, ob der 62-Jährige mit der Ampel oder einem Bordstein zusammengestoßen ist. Auch nach dem Vorfall habe sich das Fahrverhalten des Hageners nicht geändert. Es sei zu mehreren beinahe Unfällen mit geparkten Fahrzeugen gekommen, der Mann sei auch immer wieder in den Gegenverkehr geraten. Auf der Eckeseyer Straße fuhr der 62-Jährige dann nur noch sehr langsam. Gegenüber der Polizei gab er an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Messgerät 0,3 Promille an. Ein Drogenvortest verlief hingegen negativ. Der Hagener musste die Streifenwagenbesatzung für eine Blutprobe begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell