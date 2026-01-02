PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Ulmer Polizei bilanziert nach Silvester
Einige Einsätze verzeichnete die Polizei anlässlich des Jahreswechsels in der Region. Insgesamt war es ein ruhiger Jahreswechsel.

Ulm (ots)

Neben zahlreiche Ruhestörungen über den gesamten Tag, kam es an mehreren Örtlichkeiten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm zu kleineren Heckenbränden und Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper.

(UL) Gegen 5 Uhr (01.01.2026) gerieten in der Gögglinger Straße in Wiblingen mehrere Mülltonnen in Brand. Durch die Hitze entstanden an zwei daneben geparkten Autos Sachschaden. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Die Höhe der Schäden muss noch ermittelt werden.

(GP) Um 5.35 Uhr (01.01.2026) nahm die Polizei Göppingen in der Keplerstraße eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Dort sprengten Unbekannte mit einem Böller den Briefkasten an einem Wohnhaus und verursachten einen Schaden.

(HDH) Gegen 23.35 uhr (31.12.2025) kam es in der Straße Wiedenwiesen in Bolheim zu einem Heckenbrand durch Feuerwerkskörper. Innerhalb von kurzer Zeit waren etwa sieben Meter der Thuja-Hecke zerstört. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Bolheim war der Schaden nicht noch größer.

(BC) Weitestgehend ruhig blieb es in der Silvesternacht auch im Landkreis Biberach. Gegen 1 Uhr rückte die Feuerwehr in die Georg-Kaeß-Straße aus. Dort wurden abgebrannte Feuerwerkskörper unter einem Carport abgelegt. Kurz darauf entzündeten sich diese von selbst und es entstand ein Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Schaden entstand nicht.

++++

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

