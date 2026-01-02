Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Junge angefahren und schwer verletzt

An Silvester erfasste ein betrunkener Autofahrer in Ehingen ein Kind.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Kapellenstraße in Nasgenstadt. Mehrere Personen befanden sich zur Neujahrsfeier in einer privaten Zufahrt zu einer Tiefgarage. Ein 45-Jähriger hielt zunächst mit seinem Mercedes vor dem Gebäude an, um mehrere Mitfahrer aussteigen zu lassen. Anschließend wollte er in die Tiefgarage einfahren. Dabei übersah er wohl den sechsjährigen Jungen und erfasste ihn. Das Kind erlitt durch die Kollision schwere, nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer keinen Führerschein hatte und zudem betrunken war. Ein Alcotest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten.

