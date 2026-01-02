Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Donnerstag verursachte eine betrunkene Autofahrerin bei Achstetten zwei Unfälle an einem Kreisverkehr.

Ulm (ots)

Um 5.35 Uhr war eine 25-Jährige mit einem Mercedes auf der L263 von Burgrieden in Richtung Achstetten unterwegs. Da sie mutmaßlich nicht fahrtüchtig war, überfuhr sie am Beginn des Kreisverkehrs zur B30 Auffahrt die Verkehrsinsel. Dabei beschädigte sie ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr die Autofahrerin weiter und überfuhr auch nach dem Verlassen des Kreisverkehrs eine weitere Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Ohne sich um die Schäden zu kümmern setzte sie die Fahrt mit ihrem Auto auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm fort. Aufgrund ihrer Schäden am Mercedes kam sie nicht weit und musste auf dem Standstreifen anhalten. Verkehrsteilnehmer meldeten das Pannenfahrzeug der Polizei. Eine Streife der Polizei Laupheim kontrollierte die Frau und nahm die Unfälle auf. Die Fahrerin hatte rund zwei Promille intus. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf 5.000 Euro, den an den Verkehrsinseln auf insgesamt 1.500 Euro. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-0 auch um Hinweise möglicher Zeugen, die Angaben zur fahrweise der Mercedesfahrerin machen können.

++++0002617

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

