POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Einbruch in Wohnhaus

Wohl ohne Beute blieben Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr waren Einbrecher in der Mörikestraße unterwegs. Dort hebelten sie mit einem Werkzeug ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf. Dann machten sie sich auf die Suche nach Beute unddurchwühlten mehrere Schubladen. Den ersten Erkenntnissen zufolge fanden sie wohl nichts Brauchbares und flüchteten unerkannt. Die Polizei Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0003198

