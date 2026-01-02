Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schuppen brennt nieder

Sachschaden entstand in der Nacht auf Freitag bei einem Brand in Ulm-Lehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 1 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer in der Straße Dullisbrunnen. Dort stand ein Schuppen im Garten eines Wohnhauses in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehren Jungingen und Lehr waren mit einem Großaufgebot von 80 Personen und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Die Bewohner aus zwei angrenzenden Wohnhäusern wurden evakuiert. Rettungskräfte versorgten die Anwohner vor Ort, da der Verdacht bestand, dass sie Rauchgas eingeatmet hatten. Den Erkenntnissen zufolge erlitten wohl keine Personen Verletzungen.

Gegen 3 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht und alle Anwohner konnten zurück in ihre Häuser. Die Polizei Ulm hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Neben dem Schuppen entstanden auch Sachschäden an einer Garage und einem Auto. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

