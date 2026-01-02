Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgänger schwer verletzt

Am Donnerstag rannte ein Fußgänger in Göppingen vor einen Linienbus.

Ulm (ots)

Um 8.05 Uhr fuhr ein 55-Jähriger am Bahnhof mit dem Linienbus los. Zeitgleich rannte ein 29-jähriger Fußgänger über die Straße und seitlich vor den Bus, um diesen noch zu erreichen. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger mit einem Reifen. Die Feuerwehr befreite den schwerverletzten 35-Jährigen, auf dessen linken Bein der Bus mit dem Reifen stand. Dabei musste durch die Feuerwehr der Bus angehoben werden. Rettungkräfte brachten ihn anschließend in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

