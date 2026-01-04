PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Hagen (ots)

Am Samstagmittag gegen 14 Uhr befand sich eine 41jährige Frau mit ihrem PKW auf dem Weg von Hagen-Dahl in die Hagener Innenstadt. Vor sich herfahrend fiel ihr ein Auto (Audi TT) auf, dessen Fahrer "komisch" fuhr. Die Frau rief die Polizei und teilte mit, dass der Audi in Schlangenlinien fuhr und der Fahrer während der Fahrt aus einer kleinen Glasflasche etwas getrunken habe.

Im Bereich des Emilienplatzes konnte der Audi von der Polizei angetroffen und zum Anhalten aufgefordert werden. Der Fahrer lenkte sein Auto auf den Bordstein und kam in einer Hecke zum Stillstand. Der Mann war weder in der Lage, den Motor auszuschalten, noch schaffte er es, aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug auszusteigen.

Nachdem er mit polizeilicher Hilfe das Fahrzeug verlassen hatte, musste er von den Polizisten gestützt werden, da er nicht in der Lage war, sich aus eigener Kraft auf den Beinen zu halten.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde bei dem 79jährigen Hagener Autofahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von rund 1,2 Promille ergab. Zur anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus musste er weiterhin gestützt werden, da er nicht in der Lage war, eigenständig sicher zu gehen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Strafanzeige gefertigt und Verwandte verständigt, die ihn im Anschluss aus dem Krankenhaus abholten. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

