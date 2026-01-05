PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mann schläft im Bus ein und muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Mitte (ots)

Am Berliner Platz nahmen Polizisten am Sonntag (04.01.) einen stark alkoholisierten 35-Jährigen in Gewahrsam. Um 18.30 Uhr lag der Mann zunächst schlafend in einem Bus und reagierte nicht, wenn man ihn ansprach. Aufgrund seines Zustandes war keine Kommunikation mehr möglich. Da der 35-Jährige auch keinen Ausweis mit sich führte, musste er die Streifenwagenbesatzung zur Feststellung seiner Identität zur Wache begleiten. Dabei verhielt er sich derart unkooperativ, dass die Beamten den Mann aus dem Bus tragen und zum Streifenwagen bringen mussten. Während der Fahrt murmelte der Mann in aggressiver Weise vor sich hin. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte über 1,7 Promille an. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands wurde der 35-Jährige, der sich immer aggressiver verhielt, in eine Ausnüchterungszelle gebracht. (arn)

