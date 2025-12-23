PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung in Merkelbach

Koblenz (ots)

Am Montagabend, 22.12.25, kam es gegen 19.45 Uhr in Merkelbach, Bereich Hachenburg, zu einer tätlichen Auseinandersetzung innerhalb eines Wohnanwesens. Im Rahmen des Konflikts verletzte ein 37-jähriger Mann seine 39-jährige Lebensgefährtin, deren 17-jährigen Sohn sowie eine 53-jährige Mitbewohnerin leicht. Der Verantwortliche entfernte sich anschließend vom Ereignisort und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern derzeit noch an. Von einer Gefährdung Unbeteiligter ist derzeit nicht auszugehen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

