Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-Jährige Zoe E. aus Sinzig vermisst!

Koblenz (ots)

Seit Donnerstag, 18.12.2025, wird die 16-jährige Zoe E. aus Sinzig vermisst.

Zoe ist ca. 169 cm groß, schlank, hat dunkles blondes bis braunes langes Haar und ein herzförmiges Muttermal auf der Stirn. Bekleidet ist die 16-Jährige mit einer weißen Jacke.

Zuletzt gesehen wurde sie am 18.12.2025 um 08:15 Uhr am Bahnhof in Sinzig. Es gibt Hinweise, dass die Vermisste sich im Raum Köln aufhalten könnte oder mit dem Zug auf dem Weg in Richtung Bayern oder Baden-Württemberg ist.

Lichtbilder sind hier zu finden: https://s.rlp.de/JEptpcS

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Remagen unter der Telefonnummer 02642-9382-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

