Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dienststellenübergreifende Alkohol- und Drogenkontrolle

Koblenz (ots)

Am Abend des 19.12.2025, gegen 18.00 Uhr, startete die Sonderkontrolle im Stadtgebiet Koblenz mit ca. 25 Kräfte der Polizeidienststellen Koblenz, Lahnstein und der Kriminalpolizei. Zu Beginn wurden stationäre Kontrollstellen im Bereich Saarplatzkreisel, Neustadt und auf der Pfaffendorfer Brücke eingerichtet. Später wurden auch mobile Kontrollen, insbesondere in der Koblenzer Altstadt, durchgeführt um entsprechende Verstöße, wie Lärmbelästigungen und Rotlichtverstöße zu ahnden. Im Laufe der Kontrollen konnten vier Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Trunkenheitsfahrt und eine Vielzahl an Ordnungswidrigkeiten (u.a. mehrmals fehlende Kindersicherung) festgestellt werden. Trotz der dunklen Jahreszeit waren zahlreiche Fahrzeuge mit defekten lichttechnischen Einrichtungen unterwegs. Einem Fahrzeugführer wurde aufgrund der fehlenden Beleuchtung die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Abschließend konnte festgestellt werden, dass die Verkehrsteilnehmer aufgrund der umfangreichen Pressearbeit über die stattfindenden Kontrollen informiert waren und aus diesem Grund das verkehrsrechtliche Verhalten angepasst wurde. Die Kontrollen endeten gegen 02:00 Uhr am 20.12.2025.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

