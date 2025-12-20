PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in der ehemaligen Königsbacher Brauerei - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am 20.12.2025, gegen 17:40 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Brand in einem Gebäude der ehemaligen Königsbacher Brauerei gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufgestapelte Pappe und Holzpaletten, vermutlich mit einem Brandbeschleuniger, angezündet wurden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass es zu keinem Gebäudeschaden kam.

Zeugen haben kurz vor Brandausbruch zwei junge Männer in Nähe der Brauerei gesehen, die sich in unbekannte Richtung entfernten.

Die Polizeiinspektion 1 in Koblenz bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0261/921-300 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in
Telefon: 0261/92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 03:22

    POL-PPKO: Dienststellenübergreifende Alkohol- und Drogenkontrolle

    Koblenz (ots) - Am Abend des 19.12.2025, gegen 18.00 Uhr, startete die Sonderkontrolle im Stadtgebiet Koblenz mit ca. 25 Kräfte der Polizeidienststellen Koblenz, Lahnstein und der Kriminalpolizei. Zu Beginn wurden stationäre Kontrollstellen im Bereich Saarplatzkreisel, Neustadt und auf der Pfaffendorfer Brücke eingerichtet. Später wurden auch mobile Kontrollen, ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:33

    POL-PPKO: 16-Jährige Zoe E. aus Sinzig vermisst!

    Koblenz (ots) - Seit Donnerstag, 18.12.2025, wird die 16-jährige Zoe E. aus Sinzig vermisst. Zoe ist ca. 169 cm groß, schlank, hat dunkles blondes bis braunes langes Haar und ein herzförmiges Muttermal auf der Stirn. Bekleidet ist die 16-Jährige mit einer weißen Jacke. Zuletzt gesehen wurde sie am 18.12.2025 um 08:15 Uhr am Bahnhof in Sinzig. Es gibt Hinweise, dass die Vermisste sich im Raum Köln aufhalten könnte ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:08

    POL-PPKO: Polizei warnt vor Einbrüchen im Bereich Andernach und VG Pellenz

    Koblenz (ots) - In den vergangenen Wochen kam es im Bereich von Andernach und der VG Pellenz vermehrt zu Einbrüchen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, denn bei früher einsetzender Dämmerung sind Einbrecher häufig aktiv. Ein Großteil der Einbrüche ereignet sich zwischen 8 und 20 Uhr. Dabei arbeiten Einbrecher oft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren