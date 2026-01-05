Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jähriger leistet Widerstand nach Streitigkeiten

Hagen-Haspe (ots)

Im Rahmen einer Festivität kam es am Samstag (03.01.2026) gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden an der Enneper Straße mehrere aufgebrachte Personen vor. Offenbar war der 20-jährige Unruhestifter unangemeldet auf einer privaten Veranstaltung erschienen. Dort kam es zum Streit und zu einem anschließenden Gerangel zwischen mehreren Personen. Der 20-Jährige versuchte sich bei Eintreffen der Polizisten zu entfernen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens legten ihm die Beamten Handfesseln an. Familienmitglieder des Heranwachsenden, die ihren Unmut zum Ausdruck brachten, mussten durch die Polizisten zurückgehalten werden. Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand, indem er sich an einem Zaun festhielt und den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete. Mit vereinten Kräften konnte der Betrunkene schlussendlich in den Streifenwagen gebracht werden. Die Polizisten blieben unverletzt und legten eine Anzeige vor. Die Hintergründe der vorangegangenen Auseinandersetzung sind noch Ermittlungsgegenstand. (hir)

