PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jähriger leistet Widerstand nach Streitigkeiten

Hagen-Haspe (ots)

Im Rahmen einer Festivität kam es am Samstag (03.01.2026) gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden an der Enneper Straße mehrere aufgebrachte Personen vor. Offenbar war der 20-jährige Unruhestifter unangemeldet auf einer privaten Veranstaltung erschienen. Dort kam es zum Streit und zu einem anschließenden Gerangel zwischen mehreren Personen. Der 20-Jährige versuchte sich bei Eintreffen der Polizisten zu entfernen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens legten ihm die Beamten Handfesseln an. Familienmitglieder des Heranwachsenden, die ihren Unmut zum Ausdruck brachten, mussten durch die Polizisten zurückgehalten werden. Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand, indem er sich an einem Zaun festhielt und den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete. Mit vereinten Kräften konnte der Betrunkene schlussendlich in den Streifenwagen gebracht werden. Die Polizisten blieben unverletzt und legten eine Anzeige vor. Die Hintergründe der vorangegangenen Auseinandersetzung sind noch Ermittlungsgegenstand. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:00

    POL-HA: Unbekannte Frau verletzt Mann mutmaßlich mit Messer - Polizei bittet um Hinweise

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann war in der Nacht auf Sonntag (04.01.2026) gegen Mitternacht zu Fuß vom Emilienplatz in Richtung Volme Galerie unterwegs, als ihn eine Frau ansprach. Da die ihm unbekannte Frau nicht von dem Mann abließ, beleidigte sie ihn und holte laut Aussage des Mannes ein Messer hervor. Damit verletzte sie den Passanten an der Schulter ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 08:14

    POL-HA: Mann schläft im Bus ein und muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

    Hagen-Mitte (ots) - Am Berliner Platz nahmen Polizisten am Sonntag (04.01.) einen stark alkoholisierten 35-Jährigen in Gewahrsam. Um 18.30 Uhr lag der Mann zunächst schlafend in einem Bus und reagierte nicht, wenn man ihn ansprach. Aufgrund seines Zustandes war keine Kommunikation mehr möglich. Da der 35-Jährige auch keinen Ausweis mit sich führte, musste er die ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 07:40

    POL-HA: Unfall mit drei verletzten Personen

    Hagen (ots) - Um 22:45 Uhr kam es am Samstagabend an der Auffahrt zur A45 (Hagen-Süd) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 20jähriger Hagener befuhr aus Hohenlimburg kommend mit seinem Auto (Renault Clio) die Straße "Zur Hünenpforte" und beabsichtigte, auf die Autobahn (A45, Richtung Dortmund) aufzufahren. Weil er einen entgegenkommenden PKW (Ford Fiesta) bemerkte, wollte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren