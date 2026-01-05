PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Senior raubt Handy von Jugendlichem - wer kennt den Tatverdächtigen?

Hagen-Dahl (ots)

Am Sonntagnachmittag (04.01.2025) hielt sich ein 14-Jähriger an der Bushaltestelle "Sterbecke" in Dahl auf, wo ihm das Handy durch einen Senior geraubt wurde. Der Mann sprach den Jugendlichen etwa gegen 15.45 Uhr an der Heedfelder Straße an und fragte ihn nach Kleingeld, als dieser auf einen Bus wartete. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Jugendliche sein Handy in der Hand. Der Unbekannte riss ihm daraufhin unvermittelt das Smartphone aus der Hand und schubste ihn. Anschließend flüchtete der Senior. Der Jugendliche blieb unverletzt. Nach dem Vorfall begab sich der Junge richtigerweise zur Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Zu dem Senior liegt folgende Personenbeschreibung vor: zwischen 60 und 65 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle Hautfarbe, dunkle kurze Haare, blaue Augen, Bart am Kinn, bekleidet mit einem Pullover, einer schwarzen Hose sowie grauen Schuhen, hatte eine graue Decke um seine Schultern gelegt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Mannes geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

  05.01.2026 – 10:25

    POL-HA: 20-Jähriger leistet Widerstand nach Streitigkeiten

    Hagen-Haspe (ots) - Im Rahmen einer Festivität kam es am Samstag (03.01.2026) gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden an der Enneper Straße mehrere aufgebrachte Personen vor. Offenbar war der 20-jährige Unruhestifter unangemeldet auf einer privaten Veranstaltung erschienen. Dort kam es zum Streit und zu einem anschließenden Gerangel zwischen mehreren ...

    mehr
  05.01.2026 – 09:00

    POL-HA: Unbekannte Frau verletzt Mann mutmaßlich mit Messer - Polizei bittet um Hinweise

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann war in der Nacht auf Sonntag (04.01.2026) gegen Mitternacht zu Fuß vom Emilienplatz in Richtung Volme Galerie unterwegs, als ihn eine Frau ansprach. Da die ihm unbekannte Frau nicht von dem Mann abließ, beleidigte sie ihn und holte laut Aussage des Mannes ein Messer hervor. Damit verletzte sie den Passanten an der Schulter ...

    mehr
  05.01.2026 – 08:14

    POL-HA: Mann schläft im Bus ein und muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

    Hagen-Mitte (ots) - Am Berliner Platz nahmen Polizisten am Sonntag (04.01.) einen stark alkoholisierten 35-Jährigen in Gewahrsam. Um 18.30 Uhr lag der Mann zunächst schlafend in einem Bus und reagierte nicht, wenn man ihn ansprach. Aufgrund seines Zustandes war keine Kommunikation mehr möglich. Da der 35-Jährige auch keinen Ausweis mit sich führte, musste er die ...

    mehr
