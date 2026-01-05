Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Senior raubt Handy von Jugendlichem - wer kennt den Tatverdächtigen?

Hagen-Dahl (ots)

Am Sonntagnachmittag (04.01.2025) hielt sich ein 14-Jähriger an der Bushaltestelle "Sterbecke" in Dahl auf, wo ihm das Handy durch einen Senior geraubt wurde. Der Mann sprach den Jugendlichen etwa gegen 15.45 Uhr an der Heedfelder Straße an und fragte ihn nach Kleingeld, als dieser auf einen Bus wartete. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Jugendliche sein Handy in der Hand. Der Unbekannte riss ihm daraufhin unvermittelt das Smartphone aus der Hand und schubste ihn. Anschließend flüchtete der Senior. Der Jugendliche blieb unverletzt. Nach dem Vorfall begab sich der Junge richtigerweise zur Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Zu dem Senior liegt folgende Personenbeschreibung vor: zwischen 60 und 65 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle Hautfarbe, dunkle kurze Haare, blaue Augen, Bart am Kinn, bekleidet mit einem Pullover, einer schwarzen Hose sowie grauen Schuhen, hatte eine graue Decke um seine Schultern gelegt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Mannes geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell