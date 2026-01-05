Polizei Hagen

POL-HA: Hasper Polizisten ziehen Mann ohne Führerschein aus dem Verkehr

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (04.01.2026) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr durch die Enneper Straße. Dort fiel ihr ein Citroën auf, der später, ohne die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen, in die Kölner Straße abbog. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der 33-jährige Fahrer konnte lediglich das Foto eines Führerscheines vorzeigen. Schnell stand fest, dass gegen den Mann eine Führerscheinsperre vorlag und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten zwei Anzeigen vor: eine gegen den Fahrer selbst und die andere gegen den Halter, da er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ. (hir)

