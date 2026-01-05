PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hasper Polizisten ziehen Mann ohne Führerschein aus dem Verkehr

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (04.01.2026) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr durch die Enneper Straße. Dort fiel ihr ein Citroën auf, der später, ohne die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen, in die Kölner Straße abbog. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der 33-jährige Fahrer konnte lediglich das Foto eines Führerscheines vorzeigen. Schnell stand fest, dass gegen den Mann eine Führerscheinsperre vorlag und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten zwei Anzeigen vor: eine gegen den Fahrer selbst und die andere gegen den Halter, da er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:30

    POL-HA: Unbekannter Senior raubt Handy von Jugendlichem - wer kennt den Tatverdächtigen?

    Hagen-Dahl (ots) - Am Sonntagnachmittag (04.01.2025) hielt sich ein 14-Jähriger an der Bushaltestelle "Sterbecke" in Dahl auf, wo ihm das Handy durch einen Senior geraubt wurde. Der Mann sprach den Jugendlichen etwa gegen 15.45 Uhr an der Heedfelder Straße an und fragte ihn nach Kleingeld, als dieser auf einen Bus wartete. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Jugendliche ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:25

    POL-HA: 20-Jähriger leistet Widerstand nach Streitigkeiten

    Hagen-Haspe (ots) - Im Rahmen einer Festivität kam es am Samstag (03.01.2026) gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden an der Enneper Straße mehrere aufgebrachte Personen vor. Offenbar war der 20-jährige Unruhestifter unangemeldet auf einer privaten Veranstaltung erschienen. Dort kam es zum Streit und zu einem anschließenden Gerangel zwischen mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren