POL-HA: 39-jährige Fahrerin beschädigt Auto und fährt davon - Unfallflucht wird durch aufmerksame Zeuginnen geklärt

Hagen-Boele (ots)

Eine 64-Jährige war am Samstag (03.01.2025) mit einer 59-jährigen Beifahrerin im Auto unterwegs. Die beiden fuhren mit dem Hyundai i30 um etwa 18 Uhr auf der Kapellenstraße in Richtung Hagener Straße. An einer roten Ampel an der Kreuzung Kapellenstraße / Hagener Straße / Pappelstraße befand sich ein roter Geländewagen neben dem Wagen der Frauen, der beim Anfahren auf ihre Fahrbahn ausschwenkte und den Hyundai beschädigte. Daraufhin fuhr die Unfallverursacherin davon, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen.

Die aufmerksame 64- und 59-Jährige merkten sich das Kennzeichen des Geländewagens sowie das Aussehen der Fahrerin und informierten die Polizei über den Unfall. Die Einsatzkräfte recherchierten mit dem Kennzeichen die Halteranschrift und ermittelten, dass sich die Fahrerin auf einem Parkplatz eines Geschäfts an der Dortmunder Straße befindet. Dort trafen die Beamten den roten Unfallwagen, einen Ford Kuga, sowie die 39-jährige Fahrerin an, die den Unfall abstritt. Ihr Wagen wies jedoch frische Schäden auf, die mit dem Unfallhergang übereinstimmten.

Die Polizisten schätzten den Gesamtschaden auf rund 3.000 Euro und stellten den Führerschein der Frau sicher. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein, das nun vom Verkehrskommissariat bearbeitet wird. (rst)

