Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Tann: In der Nacht zum Samstag (27.12.25) zwischen 21:30 Uhr und 11:30 Uhr parkte ein 62-jähriger Hamburger seinen Pkw Ford Kuga im Obertannweg Höhe Schulstraße in Tann ab. In dieser Zeit touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw hinten links und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter Tel.: 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de entgegen.

PSt Hilders, Reinhart, POK'in

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

