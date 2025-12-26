Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall im Bereich einer Fahrzeugbergung auf der A7 FR Kassel - AS Fulda Mitte

Fulda (ots)

Künzell - Am Freitag (26.12.), gegen 17:30 Uhr, kam es auf der A7 (Fahrtrichtung Norden) auf Höhe der Anschlusstelle Fulda Mitte zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und insgesamt acht leicht verletzten Personen. Zum Unfallzeitpunkt wurde im Bereich des Seitenstreifens eine Fahrzeugbergung durchgeführt. Hierzu musste von zwei vorhandenen Fahrstreifen die rechte Fahrspur gesperrt werden. Ein Verkehrsteinehmer erkannte die Fahrstreifenreduzierung offenbar zu spät und wich ruckartig nach links aus. Das unmittelbar nachfolgende Fahrzeug leitet daraufhin eine Vollbremsung ein. Ein dritter Verkehrsteinehmer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug auf. In Folge kam es zu einem Kettenauffahrunfall, bei dem der vierte PKW auf den dritten und ein fünfte PKW auf den vierten auffuhr. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt acht Personen verletzt. Diese wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben mehreren Kräften der Feuerwehr waren insgesamt 10 Rettungswagen sowie zwei Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Die Vollsperrung wurde um 19:19 Uhr aufgehoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 75000 EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

