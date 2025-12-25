Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Familie gerät nach links von der Fahrbahn ab und schleudert quer über die Fahrbahn

Eine fünfköpfige Familie aus Bad Hersfeld fuhr am Heiligabend gegen 19:06 Uhr auf der B 27 von Fulda in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe eines Autohauses im Stadtteil Lehnerz verläuft die Fahrbahn zweispurig und die 41-jährige Seat Fahrerin wollte einen vor ihr fahrenden PKW überholen. Beim Überholvorgang zog sie aus nicht bekanntem Grund zu weit nach links und geriet auf die Bankette. Der PKW zog weiter nach links und streifte die Schutzplanke. Jetzt verriss sie die Lenkung nach rechts, überfuhr beide Fahrspuren und den Seitenstreifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Erst nach weiteren 30 Metern kam sie auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen. Die in der Mitte im Fond sitzende 9-jährige Tochter wurde vom abgebrochenen Innenspiegel im Gesicht getroffen und leicht verletzt, der rechts im Fond sitzende 6-jährige Sohn klagte über Schmerzen im Brustbereich. Beide Kinder wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, konnten jedoch nach kurzer Behandlung nach Hause entlassen werden. Die ebenfalls im Fond sitzende 17-jährige Tochter und der am Beifahrersitz befindliche Ehemann blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von mindestens 8000,-. Im Einsatz waren 2 Rettungswagen und die Feuerwehr Fulda mit ca. 10 Einsatzkräften. Während der Bergung war die B 27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell