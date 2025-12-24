Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taxifahrer durch Fahrgast verletzt - Täter am Folgetag ermittelt - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Fulda (ots)

Am Dienstag (23.12.), gegen 15.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Emaillierwerks in Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 64-jährigen Taxifahrer aus Fulda und einer bis dato unbekannten männlichen Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch den unbekannten Täter ein Taxi zum Emaillierwerk in Fulda bestellt. Als dieses dort eintraf, entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer des Taxis und dem Fahrgast, da der dieser mit der Größe des Taxis zum Transport eines Fahrrades nicht einverstanden war. Der Streit entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Fahrgast den Taxifahrer beleidigte und mehrfach ins Gesicht schlug, sodass dieser nicht unerheblich verletzt wurde und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Der Fahrgast konnte mit seinem Fahrrad in Richtung Künzeller Straße unerkannt entkommen. Zeugen konnten folgende Personenbeschreibung der Polizei mitteilen:

- Männlich - Ca. 20 bis 25 Jahre - Dunkle Jacke - Führte ein Fahrrad mit.

Am heutigen Mittwoch (24.12.) meldete sich im Laufe des Vormittages eine Zeugin des Vorfalls bei hiesiger Polizeistation. Diese gab an, die Person (Täter der gestrigen Körperverletzung) wiedererkannt zu haben, da sich diese wieder im Emaillierwerk aufhalte. Sofort entsandte Streifen der Polizei Fulda konnten die betreffende Person, einen 37-Jährigen aus Fulda, noch im Emaillierwerk festnehmen. Die genauen Umstände und Hintergründe des Vorfalls sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (Polizeistation Fulda, PHK St. Müller)

