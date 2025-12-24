Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gerüstteile des Fernmeldeturm "Am Hoherodskopf" lösten sich durch Sturm - niemand verletzt und kein Sachschaden - Bereich aktuell gesperrt.

ERSTMELDUNG:

In der Nacht zum Mittwoch (24.12.) lösten sich offenbar durch den zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Sturm mehrere Gerüstteile am Fernmeldeturm auf dem Hoherodskopf im Bereich Schotten - Breungesheim. Der Turm ist aktuell wegen Arbeiten am Außenbereich mit einem größeren Baugerüst eingerüstet. Passanten berichteten von bis zu fünf Alutrittplatten des Gerüstes, die sich gelöst hatten und zu Boden fielen. Durch die Gerüstteile entstand weder Personen- noch Sachschaden. Aktuell (Stand 10 Uhr) ist die Feuerwehr und die Polizei vor Ort im Einsatz, um den Bereich zu sichern. Besucher werden gebeten, den Bereich zu meiden, da auch der Parkplatz um den Fernmeldeturm aktuell gesperrt ist. Eine Fachfirma wird zeitnah das Gerüst instand setzen, wobei die Mitarbeiter erst gegen Mittag eintreffen können. Sobald neue Informationen zu dem Vorfall vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

