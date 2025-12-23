Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Bad Salzschlirf. Am Montag (22.12.), gegen 9.40 Uhr, befuhr eine 43-jährige Audi-Fahrerin aus Bad Salzschlirf den Angersbacher Weg vom Forstweg kommend und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 20-jährige aus Bad Salzschlirf mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Söderweg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 20-jährige wurde im Verlauf des Unfallgeschehens leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschanden in Höhe von rund 4.200 Euro. (Polizeistation Fulda)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Hinweise erbeten

Grebenhain. Am Sonntag (21.12.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand im Erlenweg in Ilbeshausen-Hochwaldhausen geparkten grauen Skoda Fabia an der Fahrzeugfront der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Festgestellt wurde der Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Lauterbach)

