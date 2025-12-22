PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw kippt nach Verkehrsunfall in Poppenhausen auf die Seite; Eine leicht verletzte Person

Fulda (ots)

Poppenhausen. Am Montag (22.12.) ereignete sich gegen 19:20 Uhr in der Georgstraße in Poppenhausen ein Verkehrsunfall, bei welchem die Verursacherin leicht verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die 49-jährige Gersfelderin fuhr mit ihrem Renault auf der Georgstraße in Richtung Gersfeld, als sie noch vor dem Ortsausgang gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia stieß. Der Renault kippte hierdurch auf die Seite und die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Ihre beiden Mitinsassen, zwei Kinder im Alter von 10 und 5 Jahren, blieben glücklicherweise unverletzt. Der verursachende Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro vor.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 18:19

    POL-OH: Wohnung nach Küchenbrand in Antrifttal-Ohmes nicht mehr bewohnbar

    Antrifttal-Ohmes (ots) - Am Montag bemerkten Zeugen einen Küchenbrand in der 1. Etage eines Wohnhauses in Antrifttal - Ohmes. Die Wohnung ist durch die Folgen des Feuers unbewohnbar geworden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Antrifttal sowie der Polizei Alsfeld wurden gegen 15:45 Uhr zu dem Brand gerufen. Kurz zuvor hatten Zeugen Rauch aus der Wohnung ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:10

    POL-OH: Drei Personen nach versuchtem Kabeldiebstahl festgenommen

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Heringen. Am Montagmorgen (22.12.), gegen 2.10 Uhr, meldete ein Anrufer Einbrecher auf einem Betriebsgelände in der Apothekerstraße. Noch vor Eintreffen der ersten Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld und Rotenburg flüchteten drei Personen zu Fuß in eine nahegelegene Kleingartenanlage. Vor einem von den Männern zurückgelassenen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:07

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg

    Vogelsbergkreis (ots) - Zusammenstoß beim Abbiegen Lanzenhain. Am Freitag (19.12.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Herbsteiner Straße von Herbstein kommend in Richtung Hochwaldhäuser Straße. An der Kreuzung Herbsteiner Straße / Hochwaldhäuser Straße wollte er nach links in Richtung Hochwaldhausen abbiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren