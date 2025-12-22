Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw kippt nach Verkehrsunfall in Poppenhausen auf die Seite; Eine leicht verletzte Person

Fulda (ots)

Poppenhausen. Am Montag (22.12.) ereignete sich gegen 19:20 Uhr in der Georgstraße in Poppenhausen ein Verkehrsunfall, bei welchem die Verursacherin leicht verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die 49-jährige Gersfelderin fuhr mit ihrem Renault auf der Georgstraße in Richtung Gersfeld, als sie noch vor dem Ortsausgang gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia stieß. Der Renault kippte hierdurch auf die Seite und die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Ihre beiden Mitinsassen, zwei Kinder im Alter von 10 und 5 Jahren, blieben glücklicherweise unverletzt. Der verursachende Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro vor.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell