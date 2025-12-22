PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnung nach Küchenbrand in Antrifttal-Ohmes nicht mehr bewohnbar

Antrifttal-Ohmes (ots)

Am Montag bemerkten Zeugen einen Küchenbrand in der 1. Etage eines Wohnhauses in Antrifttal - Ohmes. Die Wohnung ist durch die Folgen des Feuers unbewohnbar geworden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Antrifttal sowie der Polizei Alsfeld wurden gegen 15:45 Uhr zu dem Brand gerufen. Kurz zuvor hatten Zeugen Rauch aus der Wohnung bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die insgesamt 66 Feuerwehreinsatzkräfte konnte der festgestellte Küchenbrand zügig abgelöscht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte eine Bewohnerin Essen gekocht und in der Folge eine Pfanne mit Butter auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Dadurch hatten sich die Dunstabzugshaube und weitere Einrichtungsgegenstände entzündet. Die Polizei beziffert den Schaden in der Wohnung auf circa 60.000,- EUR. Diese ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Hausbewohnerin erlitt durch den Brand eine leichte Rausgasintoxikation; konnte jedoch nach ärztlicher Behandlung vor Ort verbleiben.

Marco Boppert, PHK

Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter - PSt. Alsfeld Polizeipräsidium Osthessen Polizeidirektion Vogelsberg / Polizeistation Alsfeld An der Au 5 36304 Alsfeld Tel: +49 6631 974 110 E-Mail: pst-alsfeld.ppoh@polizei.hessen.de

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
  • 22.12.2025 – 16:10

    POL-OH: Drei Personen nach versuchtem Kabeldiebstahl festgenommen

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Heringen. Am Montagmorgen (22.12.), gegen 2.10 Uhr, meldete ein Anrufer Einbrecher auf einem Betriebsgelände in der Apothekerstraße. Noch vor Eintreffen der ersten Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld und Rotenburg flüchteten drei Personen zu Fuß in eine nahegelegene Kleingartenanlage. Vor einem von den Männern zurückgelassenen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:07

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg

    Vogelsbergkreis (ots) - Zusammenstoß beim Abbiegen Lanzenhain. Am Freitag (19.12.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Herbsteiner Straße von Herbstein kommend in Richtung Hochwaldhäuser Straße. An der Kreuzung Herbsteiner Straße / Hochwaldhäuser Straße wollte er nach links in Richtung Hochwaldhausen abbiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum ...

    mehr
