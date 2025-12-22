Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnung nach Küchenbrand in Antrifttal-Ohmes nicht mehr bewohnbar

Antrifttal-Ohmes (ots)

Am Montag bemerkten Zeugen einen Küchenbrand in der 1. Etage eines Wohnhauses in Antrifttal - Ohmes. Die Wohnung ist durch die Folgen des Feuers unbewohnbar geworden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Antrifttal sowie der Polizei Alsfeld wurden gegen 15:45 Uhr zu dem Brand gerufen. Kurz zuvor hatten Zeugen Rauch aus der Wohnung bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die insgesamt 66 Feuerwehreinsatzkräfte konnte der festgestellte Küchenbrand zügig abgelöscht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte eine Bewohnerin Essen gekocht und in der Folge eine Pfanne mit Butter auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Dadurch hatten sich die Dunstabzugshaube und weitere Einrichtungsgegenstände entzündet. Die Polizei beziffert den Schaden in der Wohnung auf circa 60.000,- EUR. Diese ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Hausbewohnerin erlitt durch den Brand eine leichte Rausgasintoxikation; konnte jedoch nach ärztlicher Behandlung vor Ort verbleiben.

